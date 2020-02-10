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محافظات

كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:28 ص
الكاتب صلاح حسين
الكاتب صلاح حسين
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محمد عبد الحليم

جده  كان نائبا في مجلس الأمة  ووالده كان  خبيرا إقتصاديا وحاصلا علي الدكتوراه من انجلترا  في التأمين والحسابات ، وشقيقه نائبا  حاليا  ووكيل لجنة الصحة بالبرلمان  المصري، وابنه  مخرجا سينمائيا كبيرا ، أما هو فمؤلف وكاتب سيناريو وواحدا من أشهر الكتاب الذين تعاملوا علي مدار 50 سنة ماضية  مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

إنه الأديب والكاتب الإذاعي الكبير صلاح أحمد حسين  أبو العلا،  مواليد 1943، من أبناء  قرية صفط النور، مركزالفشن جنوب محافظة بني سويف، والذي يوجد مسجدا كبيرا وعريقا باسم عائلته  حتي الآن  في مدينة الفشن باسم "مسجد أبو العلا".

بعد أن حصل والده علي بكالوريوس التجارة، وتزوج ابنة خالته من قرية صفط النور، سافر مع والده وحصل علي الدكتوراة من انجلترا  ثم عاد واستقر في القاهرة  وأنجب ابنه صلاح الأكبر، والدكتورة آية خبيرة إكتوراية، والدكتور أيمن ابو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب حاليا.

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حصل الكاتب صلاح أحمد حسين علي الشهادة الاعدادية من مدرسة "حنيفة السلحدار " بمنطقة شبرا،  ثم الثانوية العامة، ثم التحق بالكلية الحربية، وبعد التخرج شارك ما يقرب من 18 شهرا في حرب اليمن ثم عاد للقاهرة، وتزوج من محافظة الشرقية والتي خرجت علي المعاش حاليا بدرجة وكيل وزارة التعليم، وأنجب منها 4 أبناء هم ، الدكتور أحمد  مدرس جامعي في أمريكا، والمهندس وليد بدولة قطر، والمخرج السينمائي عمرو ابو العلا، والدكتور حكم صيدلي.

ويقول الكاتب الكبير صلاح أحمد حسين، في حديثه  الخاص، "لصدي البلد" بعد انتهاء مدتي في العسكرية  عملت مديرا لأمن مؤسسة أخبار اليوم وبعد عامين تقدمت باستقالتي وتفرغتللكتابة للصحافة والإذاعة والتليفزيون.


ويذكر الكاتب صلاح أحمد حسين أن أول عمل شجعه علي الكتابة كان موضوع إنشاء في إمتحان بالصف الأول  الثانوي وكان يدور حول ماسمعناه من قصص حول احداث 1956 وكتبت عن أحد أبطال تلك الفترة وحصلت علي 10 من 10 وكرمني ناظر المدرسة  حينذاك  ومن وقتها انطلقت في القراءة وأحببت الكتابة بشغف.

كما ألتقي الكاتب بالرئيس الراحل أنور السادات وكتب قصة كفاح ورحلة نجاح السادات "ابن النيل" كما كتب العديد من البرامج والمسلسلات منها برامج "وظيفة على مسئوليتي، أسرع ريبورتاج، فرصة العمر، حكاية شارع، دنيا الهوايات، الكراسي الموسيقية، فرح في عز النهار، حق الجماهير، الناس، وغيرها من  العديد من الأعمال".

وشارك  الكاتب في كتابة برامج في محطات فضائية لبعض مشاهير الإعلاميين منهم  الدكتورة  هالة سرحان ببرنامج "ياهلا" على art.

كما شارك  صلاح أحمد حسين  وألف العديد من المسلسلات التليفزيونية والإذاعية ومنها  قسمتي ونصيب ، 30 شارع مصطفي حسين،  الحب فوق هضبة الهرم، المشرط، ابن النيل، القنفد حرب الدخان. 

كما  كتب سيناريو ومعالجة وحوار ل5 أعمال للأديب العالمي نجيب محفوظ وحصل علي العديد من الجوئز المحلية والعالمية من مصر وخارجها ومن أقرب الجوائز إلي قلبه جائزة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري عن الدراما كما إنه من مؤسسي لجنة تحكيم الإذاعة والتليفزيون وظل عضوا فيها حتي توقفت.

كرمته المملكة العربية السعودية وتصدرت صورته غلاف موسوعة "روضة النبلاء".

 كما قدم للتليفزيون المصري فكرة وسيناريو وإعداد العديد من الرامج منها "حق الجماهير، الناس، علي فين، الكراسي الموسيقية برنامج وظفية علي مسؤليتي.

كما قدم للمكتبة المصرية والعربية  عدة كتب عن المرأة والصحابة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر  قاموس المرأة المصرية، رفيدة الأسلمية أول طبيبة في الإسلام، رجل اهتز له الكون قصة الصحابي سعد بن معاذ، ذو الجناحين الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب،وللأطفال سباق الحروف ، وغيرهم من الأعمال الدرامية في الإذاعة والتليفزيون.

 ويختتم الكاتب صلاح أحمد حسين حديثه مع صدي البلد قائلا: أتواصل مع أصدقائي من الفنانين والكتاب والرياضيين واعتز بصداقاتهم أحياء وراحلين ومنهم محمود الخطيب وحمادة إمام ومصطفي حسين وأحمد رجب ومحمد حسن الحفناوي والدكتور مدحت عزيز وغيرهم، مؤكدا حرصه واهتمامه بالتواصل مع أهله وعشيرته بالقرية حتي هذه اللحظة  قائلا: أحضر كافة المناسبات في العائلة واعتز بإنتمائي لقريتي صفط النور ومحافظتي بني سويف عموما، ومستعد لتلبية أي دعوة، سواء كانت  من قصر الثقافة أو الجامعة أو المحافظة.

كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون
كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون
كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون
كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون
كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون
كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون
كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون
كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون
كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون
كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون
كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون
كاتب بدرجة ضابط.. حكاية صلاح حسين من بني سويف إلى أشهر كتاب الإذاعة والتليفزيون
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