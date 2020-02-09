رسميا.. الصحفيين تعلن تأجيل انتخابات شعبة المصورين لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلنت نقابة الصحفيين عن تأجيل انتخابات شعبة المصورين الصحفيين أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الشعبة للمرة الثانية .





وكانت اللجنة قررت امس مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لشعبة المصورين الصحفيين نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانونى ٢٥%+١ من عدد الأعضاء البالغ ٩٩ عضوا .





وفتحت نقابة الصحفيين، باب التسجيل فى كشوف حضور الجمعية العمومية لشعبة المصورين الصحفيين في الخامسة من مساء أمس.





وكانت انتخابات الشعبة تم تأجلها يوم الخميس 23 يناير الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 22 عضوا ممن لهم حق المشاركة.





كان مجدي إبراهيم، الصحفي بجريدة الشروق ترشح على مقعد، مقرر الشعبة، كما ترشح أحمد محمود جمعة، الصحفي بالدستور، على مقعد نائب مقرر الشعبة.



