AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. لقطات جديد لحظة مقتل جندي تايلاندي قتل 26 وأصاب 57 في مركز تسوق

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:50 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

أظهرت  لقطات تم إصدارها مؤخرًا للجندي التايلاندي وهو يبتسم في ميدان الرماية خلال تدريبه على إطلاق النار قبل قيامه بقتل 26 شخصًا على الأقل وإصابة 57 شخصًا في أحد مراكز التسوق.


وتمكنت قوات الأمن من إنهاء هجوم  الرقيب الرائد جاكرابانث توما بعد قتله يوم الأحد في معركة استمرت حوالي 17 ساعة 

في مبنى الركاب رقم 21 في ناخون راتشاسيما ، المعروف أيضًا باسم كورات، وهي مدينة تقع على بعد 155 ميلًا شمال شرق بانكوك ، بعد أن فتح النار على مدنيين.


وأظهرت اللقطات التي تم إصدارها مؤخرًا انتشار  الجنود في المنطقة المنكوبة بينما كانت أصوات إطلاق النار تؤكد موت مرتكب الحادث   البالغ من العمر 32 عامًا.


وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا إن 26 شخصًا بينهم مدنيون أصغرهم صبيًا يبلغ من العمر 13 عامًا وعدد من قوات الأمن قتلوا على يد الجندي المختل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيديو الأول من موقع إطلاق النار في تايلاند ومقتل 12 على الأقل

أطلق النار عشوائيا داخل مجمع تجارى.. جندي تايلاندي يقتل 12 شخصا ويصيب آخرين

يحتجز 16 رهينة.. ارتفاع عدد قتلى إطلاق جندي النار في تايلاند إلى 17

قتل عشوائي واحتجاز رهائن.. الشرطة التايلاندية تسيطر على مركز تسوق وتخلي رواده

بعد استخدامه المنصة في الهجوم.. فيسبوك تحذف حسابات منفذ مذبحة تايلاند

رعب في تايلاند.. دوي إطلاق نار وجندي يحتجز رهائن داخل مركز تجاري

ترشيحاتنا

الزمالك يحسم مصير إقامة مباراة السوبر المصري في الإمارات

أنا مرعوب.. حمادة هلال يستغيث من كائن هاجمه في غرفة نومه

قرار جديد من النيابة بخصوص جثث مذبحة حدائق الأهرام.. صور

دهسته سيارة بسبب سندوتش.. دفن جثمان طالب لقي مصرعه أثناء الفسحة بالشرقية

الملعقة السحرية تحميك من السكتات الدماغية ومرض السكرى

تريند الفن.. تطورات أزمة الطيار ضحية محمد رمضان.. والصور الحقيقية لحفيدات نادية لطفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتطبخ بنفسها.. تفاصيل جديدة في حياة هاري وميجان بعد خروجهما من القصر

القدس عاصمة فلسطين انتفاضة خليجية جديدة ضد خطة ترامب.. سلطنة عمان تكسر الصمت | تفاصيل

تربيتى خلتنى مؤدبة زيادة عن اللزوم.. 20 صورة جريئة لـ رانيا يوسف.. شاهد