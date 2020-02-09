شاهد.. لقطات جديد لحظة مقتل جندي تايلاندي قتل 26 وأصاب 57 في مركز تسوق

أظهرت لقطات تم إصدارها مؤخرًا للجندي التايلاندي وهو يبتسم في ميدان الرماية خلال تدريبه على إطلاق النار قبل قيامه بقتل 26 شخصًا على الأقل وإصابة 57 شخصًا في أحد مراكز التسوق.

وتمكنت قوات الأمن من إنهاء هجوم الرقيب الرائد جاكرابانث توما بعد قتله يوم الأحد في معركة استمرت حوالي 17 ساعة

في مبنى الركاب رقم 21 في ناخون راتشاسيما ، المعروف أيضًا باسم كورات، وهي مدينة تقع على بعد 155 ميلًا شمال شرق بانكوك ، بعد أن فتح النار على مدنيين.

وأظهرت اللقطات التي تم إصدارها مؤخرًا انتشار الجنود في المنطقة المنكوبة بينما كانت أصوات إطلاق النار تؤكد موت مرتكب الحادث البالغ من العمر 32 عامًا.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا إن 26 شخصًا بينهم مدنيون أصغرهم صبيًا يبلغ من العمر 13 عامًا وعدد من قوات الأمن قتلوا على يد الجندي المختل.