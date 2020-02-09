حتى نهاية 2020.. أوبك+ توصي بتخفيض إنتاج النفط بسبب كورونا

وأضاف عرقاب، الذي يتولى حاليا رئاسة أوبك إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أوصت "بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020"،

وتقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها وهي مجموعة تعرف باسم "أوبك+" وقد اختتمت اجتماعها الأسبوع المنقضي.