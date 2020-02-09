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اقتصاد

حتى نهاية 2020.. أوبك+ توصي بتخفيض إنتاج النفط بسبب كورونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:03 م
أوبك+
أوبك+
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وكالات
قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في بيان، إن لجنة فنية لـ"أوبك+" أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020، ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تبعات فيروس كورونا على الطلب على النفط.


وأضاف عرقاب، الذي يتولى حاليا رئاسة أوبك إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أوصت "بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020"، وتقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها وهي مجموعة تعرف باسم "أوبك+" وقد اختتمت اجتماعها الأسبوع المنقضي.


وتابع: "وباء فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية ولا سيما على النقل والسياحة والصناعة في الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضا في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم".
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