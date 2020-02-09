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فن

وزير الشباب والرياضة يدعم مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:09 م
مهرجان إيزيس
مهرجان إيزيس
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محمد نحلة

التقى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤخرا مع ممثلين عن مجلس أمناء مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة لبحث ما يمكن أن تقدمه الوزارة للمهرجان فى دورته التأسيسية المنتظر انطلاقها فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٩ مارس المقبل.


وضم وفد المهرجان من أعضاء مجلس الأمناء كل من السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان، والممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيسة المهرجان والكاتبة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان.


وقالت الفنانة عبير لطفى رئيسة المهرجان أن المهرجان يفتح الباب للمتطوعين من الشباب من أبناء القاهرة والأقاليم للمشاركة فى التنظيم حتى يكون لهم دور فاعل فى أنشطة المهرجان، وعرض وزير الشباب والرياضة تولى الوزارة مهمة استضافتهم خلال فترة المهرجان.


وقالت الكاتبة رشا عبد المنعم مديرة المهرجان إن من أهداف المهرجان، دعم الجهود التى تبذلها الدولة حاليا لتمكين المرأة وإقامة جسور ثقافية بين النساء من مختلف  أنحاء العالم وتشجيع التفاعل الثقافى وتعظيم مردوده على الإبداع والمسرح، وتحفيز النساء على التعبير عن ذواتهن فى إطار فنى وفكرى وجمالى كالمسرح، وتشجيع صناع المسرح على معالجة ومناقشة قضايا وهموم المرأة.


وأضافت أن المهرجان يهدف أيضا لتعزيز قيم قبول الآخر عبر اختيار عروض تعني أساسًا بمنطلقات السلام العالمي، ومبادئ حقوق الإنسان، كما يتطلع المهرجان للقيام بدوره فى تحقيق قدر أكبر من التنوع الثقافي والعدالة الثقافية واللا مركزية عبر دعم صناعة المسرح المعنى بقضايا المرأة فى المناطق المهمشة والصعيد أيا كان صانعها امرأة أو رجل. 


يذكر أن الرئيسة الشرفية للمهرجان الفنانة سوسن بدر والدورة التأسيسية تحمل اسم الكاتبة فتحية العسال وتترأس المهرجان الفنانة عبير لطفى وتديره المخرجة عبير على والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والسياحة، وهيئة تنشيط السياحة  ومحافظة القاهرة والمجلس القومى للمرأة وجمعية يهمنى الانسان.

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