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محافظات

نائب محافظ الغربية ووفد الإنتاج الحربي يتفقدون مصنع تدوير القمامة بالمحلة.. صور

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:11 م
مصنع تدوير القمامة
مصنع تدوير القمامة بالمحلة
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أحمد على

أجرى  الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يرافقه اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام ووفد وزارة الدولة للإنتاج الحربى بزيارة ميدانية لمصنعي تدوير القمامة بالمحلة الكبرى ودفرة لتحديد آليات التطوير على أرض الواقع لتشغيل المصانع بكافة طاقتها لكى تستوعب كميات القمامة المتولدة يوميا.

وخلال الزيارة؛ وجه نائب المحافظ بتكثيف أعمال نقل التراكمات التاريخية بمصنع المحلة إلى المدفن الصحي بالسادات بالتوازي مع أعمال صيانة الخطوط والمعدات بالمصنع.

يذكر أنه من المستهدف إضافة خط تدوير جديد بمصنع المحلة الكبرى بتكلفة ٨٧ مليون جنيه لزيادة طاقته الاستيعابية اليومية، مشيرًا إلى أهمية سرعة صيانة كافة المعدات الموجودة بالمصنع للاستفادة منها.

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نائب محافظ الغربية ووفد الإنتاج الحربي يتفقدون مصنع تدوير القمامة بالمحلة.. صور
نائب محافظ الغربية ووفد الإنتاج الحربي يتفقدون مصنع تدوير القمامة بالمحلة.. صور
نائب محافظ الغربية ووفد الإنتاج الحربي يتفقدون مصنع تدوير القمامة بالمحلة.. صور
نائب محافظ الغربية ووفد الإنتاج الحربي يتفقدون مصنع تدوير القمامة بالمحلة.. صور
نائب محافظ الغربية ووفد الإنتاج الحربي يتفقدون مصنع تدوير القمامة بالمحلة.. صور
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