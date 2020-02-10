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حوادث

فتاة الغربية المتهمة بقتل شقيقها: أخويا حاول يمارس معي الرذيلة.. وأبويا وأمي أنقذوني

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:57 ص
اعتداء على فتاة -
اعتداء على فتاة - أرشيفية
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أحمد على
"مكناش عاوزين نموته".. ، بهذه الكلمات سردت شقيقة الشاب المقتول بالغربية أحداث الواقعة بعد محاولته التعدي عليها جنسيا وقيام والديها بقتله.

وتابعت الفتاة الثلاثينية :" أخي حاول يتعدي عليا جنسيا فصرخت ولولا تدخل أبي وأمي لإنقاذي كانت حصلت الكارثة ، وحاولنا نمنعه فضربنا احنا التلاتة وفوجئنا واحنا بنتخانق معاه إنه مات".

وشهدت أمس الأحد منطقة الجمهورية بوسط المدينة العمالية بالغربية مقتل شاب فى العقد الثالث من عمره على أيدي شقيقته الصغري خنقا بواسطة "إيشارب" بمساعدة والديها.

وأمر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية بفتح التحقيق فى واقعة محاولة شاب يعاني من اضطرابات نفسية دفعته إلى محاولة التعدي عليها جنسيا وقيام والديهما بمنعه بالقوة مما تسبب فى قتله خنقا دون عمد و سماع أقوال شهود العيان من الجيران أقوال المتهمين الثلاثة الوالدين والفتاة الصغرى وعرض الجثة على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة واستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ نقطة شرطة مستشفى المحلة بوصول الشاب "ا. م.ب" 24 سنة ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله الى قسم الاستقبال برفقة أهله.

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وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة وتحديد أسباب الوفاة بالانتقال الى مكان الحادث وسماع أقوال شهود عيان .

وأفادت التحريات الأمنية أن الشاب قتل على أيدي شقيقته "م .م .ب" 29 سنة بمساعدة والدها "م .ب" 64 سنة مدير مدرسة سابقا بالمعاش وزوجته عقب مشادة كلامية أدت الى التشابك بالأيدي قاموا على اثرها بخنق ابنهم بواسطة إيشارب وتوفي في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام .

وكشفت التحريات التى باشرها الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة أن الشاب الضحية يعاني من اضطرابات وأزمات نفسية دفعته إلى محاولة التعدي جنسيا على شقيقته أثناء نومها داخل منزل العائلة ولكنها استغاثت بأفراد أسرتها.

وباشرت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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