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حوادث

حاول التعدي جنسيا على شقيقته فقتله والداه خنقا في المحلة.. تفاصيل صادمة

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:19 م
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
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أحمد على

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية واقعة مقتل شاب فى العقد الثالث من عمره على أيدي شقيقته الصغري خنقا بواسطة "إيشارب " بمساعدة والديها ما أودي بحياته فى الحال وتم التحفظ على الجثة وتحويلها الى مستشفي المنشاوي العام لعرضها على الطب الشرعي .

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تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ نقطه شرطة مستشفي المحلة بوصول الشاب "ا. م.ب" 24 سنة ولفظ أنفاسه الأخيره بمجرد وصوله الى قسم الاستقبال برفقه أهله .

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة وتحديد أسباب الوفاة والانتقال الى مكان الحادث وسماع أقوال شهود عيان .

وأفادت التحريات الأمنية التى أجراها العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة أن الشاب قتل على أيدي شقيقته " م .م .ب" 29 سنة بمساعدة والدها "م .ب" 64 سنة مدير مدرسه سابقا بالمعاش وزوجته عقب مشاده كلامية أدت الى التشابك بالأيدي وقيامهم بخنق ابنهم بواسطة ايشارب ووفاته خنقا قبل وصوله الى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي المحلة العام .

وكشفت التحريات التى باشرها الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة أن الشاب الضحية يعاني من اضطرابات وأزمات نفسيه دفعته الى محاوله التعدي جنسيا على شقيقته أثناء نومها داخل منزل العائله ولكنها استغاثت بأفراد أسرتها .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بحبس المتهمين الثلاثه 4 أيام على ذمة التحقيقات .

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