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أخبار العالم

الصين: 908 حالات وفاة و40 ألفًا و171 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:43 ص
فيروس - صورة تعبيرية
فيروس - صورة تعبيرية
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أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 908 حالات وفاة و40171 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير عن 3062 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و97 حالة وفاة جديدة يوم الأحد بواقع 91 حالة في مقاطعة هوبي، وحالتين في مقاطعة آنهوي إلى جانب حالة واحدة في كل من مقاطعات هيلونغجيانغ و جيانغشي وهاينان وقانسو.

وأضافت اللجنة أن 6484 مريضًا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23589 شخصًا بالفيروس، فيما خرج 3281 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، وتم تعقب 399487 شخصًا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مايزال 187518 شخصًا منهم يخضعون للملاحظة الطبية.

وأوضحت أنه بنهاية يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 36 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بينها حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة في تايوان، فيما خرج مريض في ماكاو ومريض في تايوان من المستشفى بعد شفائهما.

وأشارت اللجنة إلى أن الصين شهدت انخفاضًا في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين "مركز تفشي الفيروس" لليوم السادس على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن 444 حالة مؤكدة جديدة يوم الأحد خارج المقاطعة.

وكانت أعداد الحالات المؤكدة الجديدة خارج هوبي خلال الأيام الماضية هي 890 حالة يوم الاثنين، و731 حالة يوم الثلاثاء، و707 حالات يوم الأربعاء، و696 حالة يوم الخميس، و558 حالة يوم الجمعة، و509 حالات يوم السبت.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الدولة الصيني مجلس الوزراء ""لي كه تشيانغ" أهمية دور البحث العلمي في الفوز بالمعركة ضد تفشي فيروس كورونا الجديد، حيث أشار، خلال جولة تفقدية بمعهد بيولوجيا مسببات الأمراض بالأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، إلى أن المعركة ضد الفيروس تتطلب إجراءات ودعما علميا على مستوى البلاد، مع بذل الجهود لحشد أفضل موارد البحث العلمي لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا في الوقاية من المرض والسيطرة عليه.

وطالب تشيانغ الباحثين بأن ينقلوا للشعب معرفتهم الموثوقة حول كيفية انتقال الفيروس والقضايا الأخرى التي تثير قلقا عامًا، لتسهيل الوقاية والسيطرة العلمية على المرض، داعيًا إياهم إلى "السباق مع الزمن" لحشد الخبرات ودراسة أساليب علاج الحالات التي تعافت، في إطار جهود بحثية شاملة حول العقاقير الفعالة.

من جانبها، أعلنت وزارة المالية الصينية رصد 8ر71 مليار يوان "نحو 3ر10 مليار دولار" اعتمادات مالية لدعم السيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد.
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