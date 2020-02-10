بريطانيا تعلن الطوارئ بعد ارتفاع أعداد ضحايا كورونا





وفقا لصحيفة "ميترو" البريطانية، أن الصحة البريطانية أعلنت حالة التأهب القصوى لمكافحة كورونا بعد تفشيه في معظم بلاد العالم ووصوله للمملكة.





وقال وزير الصحة إن المواطنين العائدين من ووهان يفرض عليهم الحجر الصحي لمدة 14 يوما، خاصة بعد إصابة 6 أفراد في بريطانيا بكورونا للتأكد أنهم لن ينقلوا أي فيروسات للمواطنين ولضمان صحة الشعب.





جدير بالذكر أن الصحة الصينية أعلنت أعداد ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 900 شخص صباح اليوم.

أعلنت وزارة الصحة البريطانية حالة الطوارئ بعد ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا، وقررت فرض الحجر القسري على المواطنين المصابين بكورونا.