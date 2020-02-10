AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الكويت المركزي: انخفاض عرض النقد 0.2 في المئة في ديسمبر الماضي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:21 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين انخفاض عرض النقد بمفهومه الواسع (ن 2) بنسبة 2ر0 في المئة في شهر ديسمبر الماضي على أساس شهري مسجلا 1ر38 مليار دينار كويتي (نحو 7ر125 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار الكويتي استقرت في ديسمبر الماضي عند 7ر33 مليار دينار (نحو 111 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعت بنسبة 7ر5 في المئة لتبلغ 5ر2 مليار دينار (نحو ثمانية مليارات دولار) ليبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 2ر36 مليار دينار (نحو 4ر119 مليار دولار).

وبينت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات (المركزي) في شهر ديسمبر الماضي استقرت عند مستوى 97ر2 مليار دينار (نحو 8ر9 مليار دولار).

وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع بنسبة 5ر0 في المئة ليسجل نحو سبعة مليارات دينار (نحو 23 مليار دولار).

وأوضحت أن صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية ارتفع 7ر1 في المئة في ديسمبر الماضي ليبلغ 1ر7 مليار دينار (نحو 4ر23 مليار دولار) في حين هبطت ودائع لاجل لدى (المركزي) بنسبة 7ر8 في المئة لتبلغ ملياري دينار (نحو 6ر6 مليار دولار).

وأفادت الإدارة بأن أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المستخدمة للمقيمين (حجم الائتمان المصرفي الممنوح) ارتفعت في ديسمبر الماضي 5ر0 بالمئة عن مستواها المسجل في نوفمبر السابق لتبلغ 4ر38 مليار دينار (نحو 7ر126 مليار دولار).

وذكرت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 3 في المئة مشيرة إلى ارتفاع تمويل الواردات الكويتية في ديسمبر بنسبة 9ر35 في المئة في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الكويتي عند 4ر303 فلس لكل دولار.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

ويشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال عرضه لمؤشرات الربع المالي الأول.. البنك المركزي يعلن ارتفاع ودائع الجهاز المصرفي لـ 4.2 تريليون جنيه.. والسيولة تسجل 4.012 تريليونا

بقيمة 10.5 مليار درهم.. قفزة فى استثمارات أسهم البنوك الإماراتية

البورصة الأردنية ترتفع 0.12 % في أسبوع

110 ملايين جنيه أرصدة الحوالات والشيكات المشتراة للبنوك في سبتمبر الماضي

المركزي: 623.8 مليار جنيه حجم ودائع الحكومة في أكتوبر الماضي

زيادة أرصدة الودائع المصرفية 12.4٪ في 2018/2019

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة إلغاء السوبر.. فساد الاتحاد الإفريقي.. رباعي الأهلي يقتربون من بيراميدز

سعر ومواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi lancer 2020 .. صور

تأخر إقلاع طائرة دجانيني يضع جروس في ورطة أمام الوحدة الإماراتي

بعد ما خصم جزءًا من مرتبه..عامل يربط صاحب مزرعة ويقتله ويسرق أمواله بالشرقية

الساعة بـ 500 جنيه .. شبكة دعارة حلوان استقطبت طالبات المعاهد الفنية والصور دليفري

تحذير لـ الزمالك.. الترجي لا يعرف الخسارة مع جوميز

AdvertisementS

غائم شديد البرودة .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

الدولار يتهاوى أمام الجنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 10-2-2020

الوضع خطير.. الجارديان: الخروج من الإتحاد الأوروبي يهدد بتفشي كورونا فى بريطانيا

علاقة 3 سنوات في الحرام.. الشاب المتهم باغتصاب قاصر ميت عقبة يطلب زواجها

الساعة بـ 500 جنيه .. شبكة دعارة حلوان استقطبت طالبات المعاهد الفنية والصور دليفري

توقف عن استخدمها فورا.. حفاضات الاطفال تحتوي علي مبيد عشبي مسرطن

بشرى سارة .. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020

شديد البرودة و أمطار غزيرة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

حاول يغتصبني .. شقيقة شاب الغربية تروي لحظات الرعب قبل قتله

استدرجها لغرفة مغلقة.. عسكري يغتصب مفتشة أجنبية بمطار الكويت | تفاصيل

مراته مفتحتش الباب .. مرتكب مذبحة كفر الدوار: خططت لقتل اخويا وعمى وعيالهم.. الحلقة الرابعة

مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث مروع بالمنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اجتناب الكحول.. عميد معهد القلب يكشف عن 5 إجراءات للوقاية من سرطان الثدى

زوجته ورضيعة وديون 31 مليون جنيه.. صور المقاول مرتكب مذبحة حدائق الأهرام

بملابس محتشمة.. ناهد السباعى بإطلالة أنيقة برفقة والدتها