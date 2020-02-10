إزالة 287 حالة تعد على أراضي الدولة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة،"والتي بدأت 2 فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل"،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

ومثال محافظ بني سويف ،أنه تم"أمس الأحد" إزالة 45 حالة "تعد بالبناء المخالف" على مساحة إجمالية 47790 متر بناحية العلالمة وسنور بياض العرب مركز بني سويف،وذلك بواقع 44 حالة على مساحة 47690 متر على أراضى أملاك دولة ،وحالة واحدة على مساحة 100متر على أرض ولاية الري،ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التي تمت إزالتها "حتى الآن " إلى 287 حالة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة. اقرأ أيضا:مستريح بني سويف..جمع 2 مليون و600 ألف من 5 مواطنين لاستثمارها وفشل في تسديدها

كما أكد محافظ بني سويف على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.