ناهد السباعى لـ ناهد فريد شوقى من أسوان: أنا جاية عشان أدلعك.. شاهد





وعلقت ناهد السباعى على الصور قائلة: " ماما بتتكرم في مهرجان اسوان لسينما المرأة عن مشوارها الفني وانا مبسوطة قوي اني جايه معها عشان بس ادلعها معنديش فيلم ولا اي حاجة غيرها ربنا يخليكي ليا و يحفظك يا حبيبتي... ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله".





ومن المقرر أن يتم تكريم المنتجة ناهد فريد شوقى اليوم فى مهرجان أسوان لسينما المرأة وذلك ضمن فعاليات دورته الرابعة.





وتنتظر الفنانة ناهد السباعى عرض فيلمها "الايموبيليا"، وذلك ضمن مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 68.

نشرت الفنانة ناهد السباعى صورا مع والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام اثناء تواجدهما فى أسوان.