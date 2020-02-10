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تعليم

تعليم الإسكندرية: قضية المعلم المتحرش بـ120 تلميذة تعود لعام 2013

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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أ ش أ
أوضحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن قضية المعلم المفصول الذي تحرش بـ120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي تعود لعام 2013، وأن المتهم كان مدرسًا لمادة الرياضيات بإدارة الجمرك التعليم، وحكم عليه في القضية رقم (1078/ 117 ج اللبان) بالسجن المؤبد في جلسة 22 يناير 2015، وتم رفع اسمه من الخدمة بالقرار رقم 18 بتاريخ 14 مايو 2017.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان اليوم الاثنين، إن ما حدث يمثل خرقًا صارخًا لقانون الطفل، ويتم التصدي لردع مثل هذه التصرفات المنافية للأديان والأعراف والعادات والتقاليد التي يتسم بها مجتمعنا المصري.

وأكد الديب، أن المعلم له دور تربوي تجاه أي تلميذة في محراب العلم، والمنشآت التعليمية بجميع مراحل التعليم، ويقع على عاتقه أن يغرس ويعزز فيهن الفضيلة والحياء والوقار فهُنَّ أمهات المستقبل اللائي يرتكز عليهن المجتمع.

وأشار الديب، إلى أن هذه الحالة حالة فردية لا تمثل معلمينا وأن معلمي الإسكندرية يتمتعون بالاحترام والأخلاق والثقة المتبادلة بينهم وبين طلابهم وأولياء الأمور ويعاملون الطلاب معاملة الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم، وهذا المعلم لا يمثل إلا نفسه.
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