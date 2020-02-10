تفاصيل مؤامرات أردوغان والسراج وكيفية وقوعهم في قبضة القانون الدولي.. فيديو

عرض الإعلامي محمد الباز تقرير يوضح مؤامرات أردوغان والسراج وكيف يقع في قبضة القانون الدولي .





وأضاف التقرير أن شبكة اصطياد الطاغية التركي اردوغان وتابعية في ليبيا فايز السراج اصبحت جاهزة لمحاكمتهما بتهمة تجنيد المرتزقة .













واوضح ان الان ننتظر إرادة تحريك الأدوار الدولية حتى يقعوا تحت طائلة القانون كما ان الاساس القانوني لضبط المجرمين أردوغان والسراج رسخته قواعد القانون الدولي علي أكثر من قرن ومنها اتفاقية لاهاي الخامسة لعام 1907 .













وتابع أن هذه الاتفاقية تنص على أنه لا يصح تشكيل هيئات مقاتلين ولا تفتح ابواب لتوطينهم علي ارض محايدة لمساعدة المتحاربين .









واستكمل أن الاتحاد الأفريقي الذي تخضع ليبيا لولايته الجغرافية جرم تجنيد المرتزقة واستخدامهم في اتفاقية عام 1977.