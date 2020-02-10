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أسامة عبد العزيز: نظام أردوغان الأسوأ عالميا في حقوق الإنسان .. فيديو

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:56 م
أسامة عبد العزيز
أسامة عبد العزيز
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي أسامة عبد العزيز المتخصص في الشؤون التركية، إن نظام أردوغان أصبح أسوأ النظم على مستوى العالم خاصة في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أسالمة عبد العزيز في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :"   10 دول أوروبية وأمريكا انتقدت بشدة حالة حقوق الإنسان في تركيا في منظمة حقوق الإنسان بجنيف".

وتابع أسامة عبد العزيز:" هناك أمهات وأطفال في السجون التركية، وبلغ عدد الأطفال في السجون التركية 750 طفلا، وعدد حالات الاختفاء القسري في تركيا في تزايد مستمر".

وأكمل أسامة عبد العزيز:" هناك حوالي 120 صحفيا في الشؤون التركية، وهذا أكبر معدل تواجد للصحفيين في السجون على مستوى العالم، الأمور تتدهور في تركيا من سيئ إلى أسوأ في كل المجالات".

ولفت أسامة عبد العزيز:"  أردوغان يرغب في التمكن من مفاصل الدولة التركية بأكملها وينتقم من الجميع"، موضحا أن إنقلاب أردوغان المزعوم في 2016 تلاه حالة طواريء امتدت لمدة عامين ثم قانون الإرهاب وهذا الأمر مكن أردوغان وحزبه من إتخاذ إجراءات ممنهجة ضد كل من يعارضه".

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