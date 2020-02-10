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أخبار البلد

سوهاج موطنه.. تعرف على البصل السبعيني فخر الصادرات المصرية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:57 م
البصل - ارشيف
البصل - ارشيف
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شيماء مجدي

أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، أن محافظة سوهاج هي منطقة زراعة البصل الذي يتم تصديره وهو من نوع البصل السبعيني والذي يمنح مجال أوسع لتصدير البصل المصري لتكون المنتجات الزراعية المصرية متواجدة في الأسواق الخارجية. 

وأضاف 'واصل' في تصريحات ل صدي البلد ، أن البصل السبعيني هو نوع جديد مطلوب لمواكبة تصدير البصل والتغيرات بالأسواق الخارجية. 

وأشار "نقيب المنتجين الزراعيين " إلي أن ماهو معروف من أنواع البصل هما الأحمر والأصفر ، ولكن البصل السبعيني أنه الأبكر في النمو حيث ينمو في شهر يناير .

وكان تم عقد مشروع حياة للتنمية المحلية والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في محافظة سوهاج اجتماعًا مشتركًا بين كبار متخصصي ومزارعي البصل في محافظة سوهاج، وذلك للاتفاق على الصفات المميزة لسلالة البصل السبعيني بغرض تقديم طلب إلى وزارة الزراعة لتسجيله، والعمل على تدشين برنامج للحفاظ عليه، وحمايته من الضياع والتدهور.
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