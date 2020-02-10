سوهاج موطنه.. تعرف على البصل السبعيني فخر الصادرات المصرية





أكد فريد واصل نقيب المنتجين الزراعيين ، أن محافظة سوهاج هي منطقة زراعة البصل الذي يتم تصديره وهو من نوع البصل السبعيني والذي يمنح مجال أوسع لتصدير البصل المصري لتكون المنتجات الزراعية المصرية متواجدة في الأسواق الخارجية.





وأضاف 'واصل' في تصريحات ل صدي البلد ، أن البصل السبعيني هو نوع جديد مطلوب لمواكبة تصدير البصل والتغيرات بالأسواق الخارجية.





وأشار "نقيب المنتجين الزراعيين " إلي أن ماهو معروف من أنواع البصل هما الأحمر والأصفر ، ولكن البصل السبعيني أنه الأبكر في النمو حيث ينمو في شهر يناير .



