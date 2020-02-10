مكافآت ضخمة .. تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك قبل السفر إلى قطر

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الكروي الأول والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.





تأتي جلسة رئيس القلعه البيضاء عقب التدريبات الجماعية اليوم الاثنين بملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر النادي.





وبدأ مرتضي منصور جلسته مع اللاعبين بالتهنئة بالفوز على الإسماعيلي أمس بهدفين مقابل هدف، وطالبهم بغلق ملف بطولة الدوري العام والتركيز على مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي المقرر له يوم الجمعة المقبلة.



