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مرأة

تاخد العقل.. هند صبري تبهر متابعيها بفستان أصفر ساحر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:14 م
هند صبري
هند صبري
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آية التيجي
شاركت الفنانة هند صبري صورة أنيقة للغاية لجلسة تصوير جديدة خضعت لها في الجونة، وقامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكية أنيقة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات الخاصة بها.

وعلقت هند صبري على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "Your life isn't yours if you always care what others think".. وتعني: "حياتك ليست لك إذا كنت تهتم دائمًا بما يعتقده الآخرون".

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وظهرت هند صبري بفستان قصير باللون الأصفر المنقوش ببعض الأشكال المختلفة، وبألوان أخرى جذابة للغاية، وتميز الفستان بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.

فيما ترك مصفف الشعر محمد الصغير شعر هند صبري منسدلا على أكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، وهو ما أبرز من إطلالتها وتناسب معها.

واختارت خبيرة التجميل سها خوري بعض اللمسات البسيطة من المكياج لتبرز من ملامح الفنانة هند صبري، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت هند صبري إطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة، حيث اكتفت باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، مع اختيار حذاء باللون الفضي على شكل الثعبان على قديمها.
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