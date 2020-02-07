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مرأة

مفيش حرمان.. 8 نصائح فعالة لـ وزن مثالي وصحة جيدة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:01 م
نصائح فعالة لـ وزن
نصائح فعالة لـ وزن مثالي وصحة جيدة
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آية التيجي
هناك العديد من العادات الصحية التي يجب أن نتبعها في وجباتنا، وذلك للحد من الإصابة بالسمنة، وزيادة الوزن، بالإضافة إلى الحفاظ على أجسامنا بعيدا عن الأمراض المزمنة.

ويجب أن تعتمد الوجبات على جميع المكونات الغذائية، حيث يجب أن يحتوي النظام الغذائي الخاص بك على جميع العناصر الغذائية، مثل: البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة أو غيرها من الكربوهيدرات النشوية، والحبوب الكاملة المثالية، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

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وهناك بعض النصائح التي يجب أن تتبعها في اتباع النظام الغذائي الصحي، لتجنب التعرض لمضاعفات الإصابة بالأنيميا، أو فقر الدم، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وتشمل:

1- تناول ما لا يقل عن 5 أجزاء من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات كل يوم، بما في ذلك جميع الفواكه والخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة والمعلبة.

2- إدراج البطاطا أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة أو غيرها من الكربوهيدرات النشوية ، والحبوب الكاملة المثالية، في النظام الغذائي الخاص بك.

3- يجب تناول 30 جرامًا من الألياف يوميًا، ويمكن الحصول على الألياف من  الفاكهة والخضراوات، وبسكويت القمح الكامل، والخبز كامل الدسم، والبطاطا.

4- تناول بدائل منتجات الألبان، ولكن يجب اختيارها منتجات الألبان قليلة الدسم، وأقل في مستويات السكر.

5- يجب تناول الحبوب والبقول والسمك والبيض واللحوم، وغيرها من البروتينات (بما في ذلك تناول مرتين على الأقل من الأسماك كل أسبوع، وبالأخص الأسماك الزيتية.

6- اختيار الزيوت غير المشبعة.

7- شرب 6-8 أكواب من الماء يوميا.

8- يجب أن يحصل البالغون على أقل من 6 جرام من الملح و 20 جرام من الدهون المشبعة للنساء و 30 جرام من الدهون المشبعة بالنسبة للرجال.
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