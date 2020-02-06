حقيقة أم إشاعة.. علاقة السيليكون والإصابة بسرطان الثدي لدى السيدات

وأكد "عماد الدين"، أنه أصبح بالإمكان استخدام الحقن والسيلكون معًا في عملية تجميل الثدي، بل ويمكن إتباع أكثر من إجراء خلال عملية واحدة، حيث يمكن أن يجرى شد للثدي المترهل، ووضع السيليكون وحقن الدهون في عملية واحدة بما يخفف من حدة التوتر والقلق لدى السيدات.





وأوضح "عماد الدين"، أن حشوات السيليكون المستخدمة في تكبير الثدي حشوات آمنة، بل ويتم استخدامها لتعويض المصابات بالسرطان ليتم تعويض وترميم وإعادة بناء الثدي من خلالها.





وأضاف "عماد الدين"، الى أنه يمتد عمر السيليكون لفترات طويلة قد تصل لـ15 عامًا، وتختلف المدة من سيدة لأخرى على حسب حالة الثدي وطبيعة جسمها، وبالتالي تعتبر حشوات السيليكون آمنة ودائمة بدرجة كبيرة لا تدعوا إلى الخوف أو القلق.

