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توك شو

هند صبري: لا أنام بسبب بناتي .. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:38 م
هند صبري
هند صبري
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عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة هند صبري، إن دورها في فيلم الفيل الازرق من أصعب الأدوار التي قدمتها في حياتها الفنية، موضحة أن فيلم اسماء ايضا كان صعبا عليها لأنها شخصية مركبة.

وأضافت في لقاء ببرنامج «أون ست»، المذاع على فضائية « أون اي» أنها لا تندم ابدا على عمل أو شخصية قدمتها، لأن الندم شيء سلبي وهي شخصية متفائلة ولا تحب الندم على ما فاتها أو على ما فعلته. 

وتحدثت هند صبري عن حياتها الشخصية بعد أن أصبحت أما: «أنا لا أنام بسبب الأمومة ولازم أحيي كل أم عاملة عندها عيال.. وبحاول دايما انظم وقتي عشان اقدر اتفرغ للبنات لتلبية احتياجاتهم». 

وتابعت هند صبري: "شخصية حتشبسوت التي قدمتها في فيلم الكنز، صعبة جدا، لانها شخصية حذفت من التاريخ ولا يوجد لها مراجع كثيرة لنتعرف على الشخصية لذلك لجأنا الى التخيل لتقديم تلك الشخصية العظيمة التي حكمت مصر". 
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