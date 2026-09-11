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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع اليمني: الحوثيون ميليشيات مرتبطة بمشروع إيراني وتسعى لتوسيع الصراع في المنطقة

الحوثيون
الحوثيون
البهى عمرو

أكد العميد محمد الكميم مستشار وزير الدفاع اليمني، أن اليمن عانت كثيرًا من ميليشيات الحوثيين خلال الفترة الماضية، وتأثرت على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني يعاني من تداعيات وجود هذه الميليشيات.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الحوثيين ميليشيات إرهابية عقائدية حربية مرتبطة بمشروع إيراني، مشددًا، على أن لديها مشروعًا أيديولوجيًا يريد تحويل الشعب اليمني إلى عبيد، فضلًا عن ارتباطها بالمشروع الإيراني.
تعثر مسار السلام

وأوضح أن إيران تريد توسيع الصراع في المنطقة، لافتًا إلى أن أفق الحل في اليمن أصبح مسدودًا بعد مرور نحو 4 سنوات على الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي بذل جهودًا ومبادرات سياسية عديدة من أجل إحلال السلام في اليمن، إلا أن الحوثيين رفضوها، موضحًا، أنهم استغلوا المفاوضات والهدنة من أجل الاستعداد للقتال مرة أخرى.

وقال الكميم إن تصاعد الأعمال القتالية بين إيران والولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع التضييق على مضيق هرمز، تزامن مع توجيهات إيرانية واضحة للمشروع الحوثي، مشددًا على أن الجماعة، من وجهة نظره، تمثل مشروعًا إيرانيًا خالصًا، موضحًا، أن الشعار والصرخة والأفعال والأهداف والسلاح، وكل ما يتعلق بالمشروع الحوثي، مرتبط بإيران.

وأشار مستشار وزير الدفاع اليمني إلى أن ميليشيات الحوثيين أُنشئت لتكون مهمتها الرئيسية مرتبطة بباب المندب، إلى جانب إيذاء دول الجوار، وخاصة المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن الحوثيين تحركوا تحت التوجيهات والضغط الإيراني باتجاه الساحل الغربي وصولًا إلى باب المندب، مشيرًا إلى وجود ضغط كبير وغطاء ناري مكثف خلال هذه التحركات.

وقال الكميم إن اليمن تخوض مواجهة مباشرة مع إيران، مشيرًا إلى أن الأعمال القتالية في بقية الجبهات تسير بصورة جيدة، رغم أن المواجهات لا تزال في بدايتها.

وأضاف أن أهدافًا وتقدمات عديدة تحققت في بعض المحاور العسكرية باتجاه الجوف، شرق العاصمة صنعاء، وكذلك في مأرب الواقعة شرق العاصمة، سواء في الاتجاه الشمالي أو الجنوبي للمحافظة.

ولفت إلى تحقيق تقدمات كبيرة في محافظة الجوف لمسافة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا، موضحًا أن الجوف محافظة استراتيجية، إلى جانب استمرار العمليات القتالية في محافظات أخرى.

وأكد الكميم أن تعدد الجبهات وتوسع نطاق المواجهة يمثلان عامل ضغط على الحوثيين، مشيرًا إلى أن الجماعة كانت تركز بصورة أكبر على جبهة الساحل الغربي بهدف الوصول إلى باب المندب، ومشددًا، على الأهمية الاستراتيجية العالمية لمضيق باب المندب.

إيران الدفاع اليمني اليمن الميليشيات

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