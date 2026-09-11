مهرجان الغردقة لسينما الشباب يواصل دعم المواهب وورش صناعة السينما

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، بمشاركة عدد من نجوم وصناع السينما، إلى جانب سينمائيين عرب وأجانب، في إطار دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة أمامها لعرض تجاربها وأفكارها السينمائية.

وقال أحمد صابر، مدير عام الثقافة بمحافظة البحر الأحمر، إن الدورة الرابعة تقام لأول مرة داخل قصر ثقافة الغردقة بعد افتتاحه، مشيرًا إلى أن حفل الافتتاح شهد حضورًا وزخمًا كبيرًا من أهالي المدينة والمقيمين بها.

وأوضح “صابر” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الدورة الحالية تشهد مشاركات عربية ودولية، إلى جانب عرض عدد من التجارب السينمائية الشابة، مؤكدًا أن المهرجان يتيح فرصة أمام الشباب لعرض أعمالهم والاستفادة من خبرات كبار صناع السينما.

وأشار إلى تنظيم ورش لصناع السينما والمهتمين بالمجال، تتناول مختلف عناصر صناعة الفيلم، من التصوير والكتابة والإخراج وغيرها، إلى جانب الإعداد لتنظيم ورش متخصصة في مجالات متعددة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المهرجان يعمل على اكتشاف المواهب الشابة وتشجيعها على تطوير نفسها، لافتًا إلى أن حضور النجوم وصناع السينما الكبار وإقامة الندوات وورش العمل يتيح للشباب فرصة التفاعل المباشر والاستفادة من خبراتهم.

وتقام الدورة الرابعة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر، وتشهد مشاركة أفلام عربية وأجنبية وفعاليات وورشًا متخصصة في صناعة السينما.