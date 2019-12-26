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فن

بلوفر أحمر.. هند صبرى تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 08:27 م
هند صبرى
هند صبرى
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محمد بدران
نشرت الفنانة هند صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت هند صبرى وهى ترتدى بلوفر احمر بشراشيب وتركت شعرها منسدلا على كتفيها وانتعلت حذاء اسود انيق معلقة : "افضل اسلوب فى الشتاء هو الدفء ".

يذكر أن النجمة هند صبري وسفيرة النوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي زارت أكبر مخيم للاجئين في العالم يضم مليون لاجئ روهينجي.


تعود النجمة هند صبرى للسباق الرمضانى المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب دام لثلاثة سنوات منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، وتحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

شاركت هند صبري مؤخرًا في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا، وإيرادات مرتفعة في دور عرض السينما.

بلوفر أحمر.. هند صبرى تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها
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