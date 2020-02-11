مشاكل وكوارث.. الزراعة توضح حقيقة الصور المتداولة لمحطة خيول الزهراء..فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحطة خيول الزهراء ليست حقيقة .





وأضاف الدكتور محمد القرش خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هناك اهتماما وجهدا بالغا من جميع العاملين فى محطة خيول الزهراء.





وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة ، أن هناك تطويرا فى عمليات الإنتاج داخل المحطة، مضيفا أن آخر مزاد بيع خيول تم فى المحطة كان فيه طفرة كبيرة فى نسب المبيعات.





وأوضح الدكتور محمد القرش، أن إحد الخيول تم بيعها بمبلغ 850 ألف جنيه فى آخر مزاد تم بالمحطة،



