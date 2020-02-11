AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تونس تحتضن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد 8

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:33 ص
تونس
تونس
Advertisements
أ ش أ

أعلنت تونس، استضافة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد 8"، الذي سيقام عام 2022، وسيكون أكبر اجتماع دولي تحتضنه تونس منذ الاستقلال.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية أن تونس حصلت في اختتام أعمال الدورة العادية 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا على شرف احتضان هذه القمة التي ستكون الأكبر منذ الاستقلال، بالنظر الى حجم المشاركة الواسعة في هذا الحدث الهام.

وأوضحت أنه من المنتظر مشاركة حوالي 50 رئيس دولة وحكومة أفريقية، إضافة إلى رئيس الوزراء الياباني وأعضاء حكومته، وعدد كبير من رؤساء منظمات دولية، وأكثر من 11 ألف مشارك من مؤسسات يابانية وأفريقية من القطاعين العام والخاص، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية.

ويعتبر مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية "تيكاد" مبادرة حكومية من اليابان حول التنمية الأفريقية، انطلقت لأول مرة سنة 1993، كما يضم خمسة أطراف رئيسية يطلق عليها اسم "المنظمون المشاركون"، وهم : الحكومة اليابانية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والبنك الدولي.

وتسعى "التيكاد" إلى تعزيز الحوار السياسي بين أفريقيا وشركائها، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، كما تتمحور أعمال القمة والاجتماعات الجانبية التي تلتئم على هامشها، حول تطوير الشراكة مع الدول الأفريقية في ظل التحولات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان استضافت ستة مؤتمرات "تيكاد"، وستكون تونس ثاني دولة إفريقية تحتضن هذا الحدث الدولي الكبير خارج اليابان، بعد مؤتمر نيروبي بكينيا سنة 2016.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أشرف زكي يرد على عدم حضور الفنانين الشباب عزاء نادية لطفي ..فيديو

التحقيق مع جهاد جريشة.. والغندور يمنع حكام فرنسا وسويسرا من إدارة القمة

صلة قرابة.. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

بعد إجراء عملية جراحية.. تعرف على الحالة الصحية لوالدة أيتن عامر

مش ولادى.. آخر ما قاله زوج قبل انتحاره بالسم داخل محكمة ميت غمر

العين الحمراء .. عقوبات قاسية من اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة من عزاء لينين الرملي بمسجد عمر مكرم

كوفرتة.. ناهد السباعى بفستان جريء وغريب في حفل افتتاح مهرجان اسوان.. شاهد

بفستان لامع قصير .. رانيا يوسف تتألق فى مهرجان أسوان.. شاهد