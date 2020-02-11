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رياضة

السوبر الإفريقي .. تحذيرات مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السفر للدوحة| فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:59 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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ريهام بكير
عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل السفر إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي ، أمام الترجي التونسي، الجمعة المقبل.

وخلال الجلسة ، قال منصور للاعبين إن التحكيم ضد الزمالك ، فاتحا النار على الزملكاوية المسؤولين والإعلامين، مثل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، الذي حجز 8 ملايين مستحقات القلعة البيضاء، وأيضا كريم حسن شحاته ، الذي يدافع عن الأهلي في قناة الزمالك.

وأكد مرتضى منصور ، أن قطر اخترقت سيستم اتحاد الكرة المصري، لتسريب عقود لاعبي الزمالك، بالإضافة إلى أنهم ارسلوا له تهديدات ضد اللاعبين ، وهو السبب في رفض خوض السوبر سابقا ، محذرا اللاعبين من أي استفزازات.

ووعد رئيس الزمالك، اللاعبين، بمكافات ضخمة، في حالة الفوز بالسوبر الإفريقي، مشددا على اللاعبين أنه يقدم كل الدعم لهم في حالة تقديم الاداء الرجولي ، موجها رسائل لفرجاني ساسي وعبد الله جمعة ومحمود علاء بالاجتهاد والإصرار، وأن الفريق في انتظار جميع الغائبين.

ويخوض الزمالك مباراة السوبر الإفريقي ، أمام الترجي التونسي في الدوحة يوم، الجمعة المقبل.
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