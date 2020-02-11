بشري سارة.. تعرف على طقس يوم عيد الحب

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد إن

وأوضحت إيمان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية mbc مصر: من بداية الصباح الباكر يوجد سحب كثيفة في سماء القاهرة بالإضافة إلى تساقط بعض الرذاذ والأمطار الخفيفة غير المؤثرة على الأنشطة اليومية للمواطنين فهذا أمر طبيعي ولا نتوقع اى حالة عدم استقرار هذه الأيام.









وأشارت وكيل مركز الاستشعار إلى أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بدءا من غد والتي قد تصل إلى 20 درجة وتواصل الارتفاع حتى نهاية الأسبوع والتي ستصل إلى 24 درجة مئوية الجمعة القادمة الذي يوافق عيد الحب.





وأكدت إيمان شاكر إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون ارتفاعا مؤقتا وطفيفا ومن المتوقع حالة عدم استقرار بداية من الأسبوع المقبل وانخفاض درجات الحرارة ثانية.















