هيدي كرم تتألق بإطلالة شبابية أنيقة | صور

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت هيدي كرم في إطلالة شبابية أنيقة، فارتدت بدي باللون الأبيض، بلوزة أوف شولدر باللون اللبني بتفصيلة الدانتيل على منطقة الصدر، ليكشف عن أنوثتها، مع ارتداء بنطال جينز.
وتركت هيدي كرم شعرها القصير البني منسدلا دون وضع أي نوع من الإكسسوارات به.
اما من الناحية الجمالية وضعت هيدي كرم الميك اب البسيط حيث استخدمت اللون البمبي في الشفاة، وبعضًا من لمسات البلاشر الخفيف، كما استخدمت المانيكير باللون الأحمر في الأظافر.
وارتدت هيدي كرم المجوهرات الأنيقة لتبرز الإطلالة الشبابية، حيث ارتدت سلسلة باللون الذهبي، مع حلق دائري من الطراز القديم في الأذن، وخاتم ذهبي في اليد.