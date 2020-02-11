صور.. عمليات "مستقبل وطن" بالجيزة: إقبال كثيف من الناخبين على اللجان الانتخابية التكميلية بالجيزة

شهدت اللجان الانتخابية بدائرة الجيزة إقبالا كثيفا من قبل الناخبين، فى دائرة الجيزة، للتصويت فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، والتى تستمر على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، لاختيار نائب بعد وفاة البرلمانى محمد بدوى دسوقى، ومن أبرز المرشحين رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وهشام بدوى نجل البرلمانى الراحل محمد بدوى دسوقى، الأمير موسى أحمد على محمد، مستقل، ومجدى السيد السيد ياسين محمود، مستقل.





وتواصل غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، فى الجيزة، عملها منذ استقبال المشاركين فى الانتخابات التكميلية، لمتابعة كافة التجهيزات وحل أى مشكلات تواجه العملية الانتخابية والإجابة على أى استفسار.





ورصدت غرفة العمليات الرئيسية، بمقر الحزب فى محافظة الجيزة، إقبال كثيف من قبل المواطنين من مختلف الفئات العمرية، منذ فتح اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال المشاركين فى الانتخابات التكميلية داخل دائرة الجيزة.

وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألفا و396 ناخبا.





وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءًا يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 11- 12 فبراير 2020 .





وحرص النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة لانتخابات مجلس التكميلية بدائرة الجيزة للحزب، علي متابعة سير عملية الانتخابات التكميلية لدائرة الجيزة ودعم مرشح حزب مستقبل وطن، رجل الأعمال محمد أبو العينين.





ويشارك أيضا، وفدا من قيادات حزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة، يترأسه عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، فى تفقد ومتابعة سير العملية الانتخابية، ودعم مرشح الحزب، رجل الأعمال محمد أبو العينين.