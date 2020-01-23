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توك شو

شاهد | استقبال حافل من أهالي الجيزة لـ محمد أبو العينين

الخميس 23/يناير/2020 - 09:26 ص
محمد أبو العينين،
محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي
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آيات أحمد

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس لقطات لاستقبال حاشد من أهالي الجيزة لرجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح  في الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة، حيث احتشد الأهالي بأعداد غفيرة رافعين أعلام مصر تعبيرًا عن فرحتهم باستقبال أبو العينين وخوضه الانتخابات مرشحًا لهم.

 

وهتف أهالي الجيزة لـ أبو العينين: "القــرار مــش قــرارك.. أهالــي الجيــزة هاتختـارك" و"من المنيب للميدان.. أبو العينين هو الكسبان".


وقال أحد المواطنين عن رجل الأعمال محمد أبوالعينين: "رجل خير سواء خلال وجوده بمجلس النواب، أو خارجه".


وحرص "أبو العينين" على تبادل التحية والسلام مع الجميع الذين استقبلوه بالزغاريد، فيما تزينت الشوارع باللافتات المؤيدة من كبار العائلات  والأهالي  بالمنيب.


 ويخوض رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، الانتخابات التكميلية عن دائرة الجيزة.

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