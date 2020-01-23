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أحمد موسى: حفاوة استقبال ورسائل حب ودعم لـ أبو العينين في الجيزة.. ويكشف مخطط الإرهابية لإثارة الفوضى

الخميس 23/يناير/2020 - 07:51 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
استعرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تفاصيل مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى والبلبلة في 25 يناير المقبل، وفيما يلي أبرز الأخبار:
علق الإعلامي أحمد موسى، على مظاهرة الحب لـ  رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي  للبرلمان الأورومتوسطي في قرية البكباشي بالجيزة، مع بداية جولته الانتخابية في دائرة الجيزة.

قال  الإعلامي أحمد موسى،  إن عناصر الإخوان  الإرهابية يقومون باتباع أوامر الجوكر لتنفيذ العمليات الإرهابية والأعمال التخريبية في 

مصر وكسر جهاز الشرطة.

قال  الإعلامي أحمد موسى،  إن  عناصر الخلية الإرهابية  تستخدم صفحات الحراك الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي لتواصل الإخوان ببعضهم البعض.

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى العناصر الإرهابية في الداخل والخارج، بعد إحباط الداخلية لمخطط جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى بمصر في 25 يناير .

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي محمد ناصر كان يهاجم قطر في مصر قبل السفر إلى الخارج وتلقى التمويل من قطر وتركيا.
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