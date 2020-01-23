أحمد موسى: حفاوة استقبال ورسائل حب ودعم لـ أبو العينين في الجيزة.. ويكشف مخطط الإرهابية لإثارة الفوضى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر الخلية الإرهابية تستخدم صفحات الحراك الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي لتواصل الإخوان ببعضهم البعض.





وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى العناصر الإرهابية في الداخل والخارج، بعد إحباط الداخلية لمخطط جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى بمصر في 25 يناير .



