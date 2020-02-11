خلال حضوره لمؤتمر إيجبس 2020.. الرئيس يناقش مع أكبر 3 شركات بترول عالمية التعاون المشترك.. ويبحث مشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف

الرئيس السيسي:

= أولوية تنتهجها الدولة تجاه مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة

= معالجة وتحلية المياه أولوية حيوية لحسن إدارة وتعظيم مواردها المائية

= أهمية التوسع في برامج الشركات الناجحة فيما يتعلق بالتدريب وتنمية المهارات





الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم:

= مصر لها أهمية كبرى في منطقة الشرق الأوسط

= تطور لافت في مجال الطاقة والبنية التحتية للدولة في مصر

= مصر كانت وستظل شريكًا استراتيجيًا لشركة بريتيش بتروليوم





رئيس مجلس إدارة شركة بكتل الأمريكية:

= طموح كبير لدى الشركة لزيادة نشاط ومشروعاتها فى مصر

= جاري التعاقد في مشروع مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس





رئيس شركة شلمبرجيه:

= مصر تعد منطقة جذب للاستثمارات ونتطلع لزيادتها في الفترة المقبلة

= أعمال ناجحة تحققت في مجال البحث عن البترول والغاز خاصة في منطقة شرق المتوسط









افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة، والذي يعقد تحت رعايته على مدار الفترة من 11-13 فبراير الجاري، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".





وعلى هامش الافتتاح، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع "برنارد لوني"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم - بي بي البريطانية"، كما التقى الرئيس مع "بريندان بكتل"، رئيس مجلس إدارة شركة بكتل الأمريكية ، والتقى الرئيس مع "أوليفيه لوبوش"، رئيس شركة "شلمبرجيه" العالمية المتخصصة في مجال البترول والغاز.





السيسي لـ رئيس بي بي البريطانية: نتطلع لزيادة الاستكشافات في الغاز والبترول

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال حضوره "مؤتمر مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٠"، مع الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم (بي بي) البريطانية برنارد لوني، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





ونوه المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات الشركة البريطانية في مصر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، أسهمت خلالها الشركة بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول مما دعم هذا القطاع بشكل محوري وساهمت في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط.





وأعرب الرئيس عن التطلع لمزيد من أنشطة الشركة واستثماراتها في مصر سعيًا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة.





كما أكد الرئيس علي الأولية المتقدمة التي تنتهجها الدولة تجاه مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة مما له من مردود وقيمة مضافة هامة في هذا القطاع، مشيرا الي أهمية التوسع في برامج الشركة البريطانية الناجحة فيما يتعلق بالتدريب وتنمية المهارات وذلك استمرارا لدعمها للعديد من المبادرات التعليمية، بما في ذلك تمويل المنح الدراسية للخريجين المصريين في كبري الجامعات البريطانية.





من جانبه، أعرب رئيس شركة بريتش بتروليوم عن اعتزازه وتقديره بمقابلة الرئيس السيسي، موضحًا انه حرص علي أن أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه تكون الي مصر نظرًا لأهميتها البالغة في المنطقة، وتأكيدًا علي ان مصر كانت وستظل شريكًا استراتيجيًا لشركة بريتيش بتروليوم، مشيدا بما حققته مصر من تطور لافت في مجال الطاقة وتنوع مصادرها، وكذلك في مستوي البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص.





رئيس ريندان بكتل الأمريكية لـ السيسي: نتطلع لزيادة مشروعاتنا فى مصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم على هامش "مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيس ٢٠٢٠" مع رئيس مجلس إدارة شركة بكتل الأمريكية بريندان بكتل، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لنشاط الشركة العالمية في مصر وللتعاون القائم معها، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من خبرات الشركة ليس فقط في قطاع البترول والغاز وإنما أيضًا في قطاع النقل والتشييد في ضوء المشروعات التنموية الكبرى الجارية في ربوع مصر، كذلك في مجال معالجة وتحلية المياه الذي يمثل أحد المجالات ذات الأولوية الحيوية في إطار استراتيجية الدولة لحسن إدارة وتعظيم مواردها المائية.





من جهته، أوضح رئيس شركة بكتل أن هناك طموح كبير لدى الشركة لزيادة نشاط ومشروعاتها فى مصر، مشيرا في هذا السياق إلى مشروع مجمع البتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجاري التعاقد بشأنه مع وزارة البترول.





السيسي لـ رئيس شركة شلمبرجيه: نتطلع لتعزيز الشراكة معكم في قطاع البترول والغاز

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش "مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس ٢٠٢٠"، مع "أوليفيه لوبوش"، رئيس شركة "شلمبرجيه" العالمية المتخصصة في مجال البترول والغاز، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





وأوضح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء على دعم أنشطة الشركة في مصر مع التطلع لتعزيز مجالات الشراكة بين قطاع البترول والغاز وشركة "شلمبرجيه"، وكذلك تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والتكنولوجيات المتقدمة التي تمتلكها الشركة في تطوير ورقمنة قطاع البترول، والمشاركة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المصرية العاملة في هذا المجال.





وفي هذا السياق، تم استعراض خلال المقابلة الموقف التنفيذي لمشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف من خلال إنشاء مركز معلومات يشمل كافة أنشطة الاستكشاف والإنتاج لجمع ومعالجة البيانات باستخدام التقنيات الحديثة من خلال شبكة المعلومات الدولية.





من جانبه، أكد رئيس شركة "شلمبرجيه" اهتمامهم بتطوير وزيادة الاستثمار في الفترة المقبلة بمصر التي تعد منطقة جذب للاستثمارات في ضوء نتائج الأعمال الناجحة التي تحققت مؤخرًا في مجال البحث عن البترول والغاز خاصة في منطقة شرق البحر المتوسط، الأمر الذي جعل من مصر أولوية في أعمال الشركة وتواجدها في مصر.





وأشار إلى أن اهتمام الشركة يتعدى أنشطة البحث والاستكشاف لأن هناك فرصًا استثمارية متاحة في مشروعات التصنيع والتسويق للمنتجات البترولية، وإقامة شراكات اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة.