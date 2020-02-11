العاملين بكفر الشيخ يصعد لدور الـ 8 في دوري المصالح الحكومية لكرة القدم

صعد فريق العاملين بمحاكم ونيابات محافظة كفر الشيخ، إلى دور الـ 8، في بطولة دوري المصالح الحكومية على مستوى الجمهورية لكرة القدم الخماسية، والمقامة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط؛ ليلتقي غدًا، الأربعاء، مع ممثل محافظة القليوبية.





وفاز ممثل محافظة كفر الشيخ، بقيادة مديره الفني، الكابتن عبد الفتاح عبد الرازق، على الوادي الجديد 4/ 3، في أول مباراة له، وحقق فوزًا على المنيا 3/1، وكذلك هزم ممثل محافظة الإسكندرية 3/1.

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ويمثل فريق كفر الشيخ كل من، طلحة راغب، مجدي الزواوي، أكرم صقر، أحمد بدير "تيتو"، محمد الدسوقي، حامد السنهوري، محمد مريكب، إسلام الشريف، طلحة مصطفي، ومحمد معجوز، وعلي هيكل "إداري الفريق".





جدير بالذكر أن فريق كفر الشيخ يُشرف عليه، محمود رزق، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة بكفر الشيخ، وعبد الله صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد فرع كفر الشيخ.



