الخواجة فاشل في الممتاز.. تاكيس يكمل قصة إخفاق الأجانب في الدوري

أعلن نادي وادي دجلة، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه اليوناني تاكيس جونياس من منصبه، وذلك لسوء النتائج.





وجاء قرار الإقالة بعد الخسارة الثقيلة أمس أمام النادي المصري البورسعيدي، بثلاثية نظيف، حيث توقف رصيد النادي عند 14 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.





ميتشو

أعلن نادي الزمالك تعيين ميتشو مديرًا فنيًا للفريق خلف السويسري جروس، في أغسطس من العام الجاري، لعب مع الفريق 12 مباراة ، بدأها بـ 3 مباريات في كأس مصر، حقق فيها الفوز جميعًا، ليتوج بالبطولة وسط إشادات من جمهور الفريق ومجلس إدارته آنذاك، لكن الحال انقلب رأسًا على عقب بعدها.



خاض بعدها الفريق 9 مباريات، فاز فيها الفريق في 4 مباريات، وخسر في 4، وتعادل في مباراة وحيدة، حيث خسر كأس السوبر المصري أمام النادي الأهلي، وخسر في الدوري أمام نادي إنبي وتعادل مع نادي مصر، كما تلقى خسارة مذلة أمام مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، لتتم إقالته وتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون خلفًا له.



نيبوشا ميلوسيفيتش

قام نادي الجونة بتعيين نيبوشا ميلوسيفيتش كمدير فني للفريق قبل بداية الموسم، وفشل فشلًا ذريعًا مع الفريق رغم التدعيمات القوية، حيث خاض الفريق تحت إمرته 9 مباريات، حقق فيها الفريق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراتين، وخسر في 6 مباريات، وودع بطولة كأس مصر على حساب نادي مصر، لتتم إقالته من تدريب الفريق بعد تركه للفريق في المركز الأخير في الدوري.



ميودراج يسيتش

أعلن نادي الإسماعيلي تعيين يسيتش كمدير فني للفريق قبل بداية الموسم، لكن الصربي لم يرضي طموحات جمهور الدراويش، حيث خاض الفريق تحت قيادته 5 مباريات في الدوري المصري، حقق فيها الفريق الانتصار في مباراتين فقط، وخسر في 3، لتتم إقالته مطلع هذا الشهر.



سيرجيو فارياس

قام نادي طلائع الجيش بتعيين فارياس في بداية الموسم، وخاض الفريق معه 3 مباريات، حقق فيها الفريق التعادل في مباراتين، وخسر في مباراة، ليرحل عن الفريق ويتولى بدلًا منه طارق يحيي.



ديسابر

أتى ديسابر لبيراميدز وسط توقعات للفريق بموسم جيد مع المدرب الفرنسي، والذي ظهر بشكل جيد مع النادي الإسماعيلي ومنتخب أوغندا من قبل، لكن ديسابر لم يظهر بشكل جيد مع بيراميدز، ليحقق الفريق صاحب المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي، 3 انتصارات فقط هذا الموسم في الدوري، و3 تعادلات، وخسر في مباراتين ، ليحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة حينها، رغم تصدره لمجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية.





تاكيس جونياس

تاكيس والذي عرف عنه أسلوب لعبه الرائع الأشبه بالتيكي تاكا، كان هذا الموسم سيئًا عليه وعلى لاعبيه، حيث خاض وادي دجلة 18 مباراة هذا الموسم، فاز في 4 منهم فقط، وتعادل في 5 ، وخسر 9 مباريات، سجل لاعبوه 21 هدفًا، وتلقت شباك الفريق 27 هدفا، تأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر، لكنه يحتل المركز السابع عشر في الدوري وتقرر إدارة وادي دجلة إقالته من منصبه.

بدأ الدوري بموسمه 2019-2020 بـ 7 مدربين أجانب، رحلوا جميعهم ماعدا السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي والذي يتصدر جدول المسابقة .هذا الموسم شهد إقالة 3 مدربين صربيين وهم ميتشو والذي كان يدرب نادي الزمالك، ونيبوشا ميلوسيفيتش والذي كان يدرب الجونة، و ميودراج يسيتش الذي كان يدرب الإسماعيلي، إضافة للبرازيلي سيرجيو فارياس والذي تولى المهمة الفنية لنادي طلائع الجيش، وديسابر مع فريق بيراميدز، وآخرهم جونياس.ويرصد صدى البلد في هذا التقرير ما قدمه المدربون الأجانب مع فرقهم، والذين تمت إقالتهم.