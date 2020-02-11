حريق في طائرة ركاب.. شاهد تجربة طوارئ موسعة في مطار الغردقة

أجرى مطار الغردقة الدولى، اليوم الثلاثاء، تجربة طوارئ موسعة النطاق فى إطار سيناريو عن تلاحظ وجود إنذار حريق بالطائرة وعند إخلاء الطائرة من الركاب تطور حجم الحريق حتى وصوله إلى الجزء الخلفى من الطائرة ( مقصورة الركاب) وبدأ دخول الدخان كوبرى التحميل الموجودة عليه الطائرة وإمتلائه بالدخان مما أدى إلى اختناق بعض الركاب ، وعلى الفور تم توجيه كافة العناصر المشاركة في السيطرة على الحدث وتم رفع حالة الطوارئ كما قام قائد فريق الإنقاذ و الإطفاء بتوجيه سيارات الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحدث بالإضافة إلى قيامهم بدخول المبنى وبدء عمل إخلاء للركاب من باب الطوارئ وذلك حفاظا على أرواح الركاب من وصول الحريق لمبنى المطار.





وأكد الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن هذه التجربة تأتى لتدريب العاملين على مواجهة الطوارئ الموسعة النطاق على أن يتم ذلك بشكل دورى كل عامين على جميع المطارات المصرية ضمن قواعد المنظمة العالمية للطيران المدني "الإيكاو" و تعليمات سلطة الطيران المدنى المصرية والتى تفرض إعداد تنفيذ تدريب طوارئ شامل متسع النطاق لتدريب الجهات العاملة فى المطار ومجابهة الأزمات والطوارئ التى قد تطرأ، كما أضاف الطيار محمد كمال مدير مطار الغردقة و مدير إدارة الأزمة أن هذه التجربة تأتى ضمن خطة مطار الغردقة لمواجهة حوادث الطائرات فى إطار خطة تدريبية حتى يتثنى لنا نشر المزيد من الوعى وإكتساب العديد من المهارات للوصول الى الصورة المثلى لإستغلال جميع الإمكانيات المتاحة للمطار لمجابهة اى طارئ ممكن التعرض له حفاظًا على تأمين وسلامة المطارات.





ومن جانبه أشاد الدكتور احمد رشاد رئيس قطاع المطابقة والسلامة بنجاح التجربة وقدرة الأجهزة التي شاركت في مواجهة الأزمة، حيث قام كل جهاز بتقديم المساعدة المطلوبة منه في مواجهة الأزمة ليعكس ذلك إستعداد المطار في إدارة الأزمات المفاجئة مع العمل على إنقاذ حياة المسافرين والركاب في وقت قياسي ثم عودة التشغيل الطبيعي للمطار بمساندة كافة الجهات المشاركة في الخطة.





شارك فى هذه التجربة جميع الجهات العاملة في مطار الغردقة من بينها رجال الحماية المدنية والإطفاء ،القوات المسلحة ،أجهزة الأمن ،الإسعاف وبعض الجهات الخارجية من غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر والمستشفيات وفرق الطوارئ والأمن والمرور .





وحضر فعاليات التجربة قيادات الشركة المصرية للمطارات و محافظة البحر الأحمر ومطار الغردقة الدولى وعدد من قيادات الهيئات الأخرى المشاركة فى التجربة .



