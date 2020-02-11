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محافظات

إزالة 66 تعديا خلال اليوم التاسع للموجة 15 بـ كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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محمود زيدان
واصلت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، اليوم، تنفيذ حملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

ونجحت الحملة في اليوم التاسع، بتنفيذ 66 قرارًا منها  22 قرارًا عبارة عن إزالة تعديات بالنيل على مساحة 1731 مترًا مربعًا، وقرارين "محليات" بمساحة 1301 متر مربع، 7 قرارات زراعة بمساحة 2790 مترًا مربعًا.

ونفذت الحملة 4 قرارات إزالة "صرف" بمساحة 119 مترًا مربعًا، 35 قرار أملاك دولة بمساحة 3430 مترًا مربعًا، و31 قرار زراعة بمساحة 7500مترًا مربعًا، خلال اليوم التاسع على التوالي بالموجة الـ 15 بمركز ومدينة دسوق.

جاءت هذه الحملة تحت إشراف اللواء أيمن لقيه، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق.

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إزالة 66 تعديا خلال اليوم التاسع للموجة 15 بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة 66 تعديا خلال اليوم التاسع للموجة 15 بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة 66 تعديا خلال اليوم التاسع للموجة 15 بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة 66 تعديا خلال اليوم التاسع للموجة 15 بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة 66 تعديا خلال اليوم التاسع للموجة 15 بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة 66 تعديا خلال اليوم التاسع للموجة 15 بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة 66 تعديا خلال اليوم التاسع للموجة 15 بـ كفر الشيخ.. صور
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