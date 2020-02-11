الشباب والرياضة: وافقنا على طلب الأهلي لصرف 600 ألف جنيه لعلاج مؤمن زكريا.. فيديو

تحدث محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة على موافقة الوزارة للنادي الأهلي عن صرف مبلغ 600 ألف جنيه لعلاج لاعبه مؤمن زكريا.









يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعطت موافقة للنادي الأهلي على صرف مبلغ 600 ألف جنيه لعلاج مؤمن زكريا، والذي لا يعد لاعبًا لديه في الوقت الحالي.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الماتش الذي يذاع على قناة صدى البلد:""الوزارة وافقت على طلب الأهلي بعلاج مؤمن زكريا وصرف مبلغ 600 ألف جنية للاعب، حتى لا يتعرض النادي لمساءلة من الجهة الإدارية، النادي الأهلي قدم طلبًا منذ فترة وتمت الموافقة عليه".