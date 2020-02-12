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مساعد الطيار المفصول: بقيت في الشارع بسبب محمد رمضان.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 01:09 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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حمزة شعيب
كشف الكابتن نهاد حافظ، مساعد الطيار الموقوف بسبب الفنان محمد رمضان، تفاصيل الأزمة التي حدثت بعد تصوير رمضان فيديو لنفسه وهو داخل كابينة قيادة الطائرة.

وقال "حافظ" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "بعد ما وصلنا الرياض وجدنا مواقع التواصل الاجتماعي مقلوبة على الفيديو الذي التقطه محمد رمضان داخل كابينة قيادة الطائرة»، مشيرا إلى أنه فوجئ بقرار إيقافه عامًا رغم أنه غير مسئول عن الواقعة وفقًا للمحققين.

وتابع: "بقيت في الشارع ولم يعد لي مصدر دخل سوى معاش القوات الجوية"، مناشدًا وزير الطيران بإعادة فتح التحقيق في الواقعة.

وكشف الكابتن أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان، حقيقة الفيديو الذي نشره رمضان على صفحته على  فيس بوك بشأن طلب أبو اليسر تعويضًا قيمته 9.5 مليون جنيه.

وقال أبو اليسر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أفتخر بتاريخي في القوات الجوية منذ كنت في عامي الثالث عشر»، مردفا «ما موقفي حينما يأتي ابني صاحب العشر سنوات ويقولي: يا بابا أنت انطردت من الشغل؟».

وتابع: "لم أطلب أموالا من محمد رمضان كما ادعي، هل لو منحني هذا المبلغ في يدي سيعوضني عن فصلي من العمل بعد تاريخي الطويل في القوات الجوية"، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان، ليفصل القضاء في إدعاءاته.

وأكمل: "ما تحدث عنه رمضان بشأن توظيفي في شركة طيران؛ عار تماما من الصحة، كيف يحدث هذا وأنا موقوف عن العمل ورخصتي مسحوبة"، مؤكدًا أن رمضان لم يتواصل معه حتى الآن مطلقا.

وأردف باكيًا: "معاش القوات الجوية هو مصدر دخلي الوحيد حتى الآن، وما تردد حول قيادة رمضان للطائرة مزاعم عارية من الصحة".
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