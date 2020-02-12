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توك شو

بدون موسيقى.. فايا يونان تبدع في غناء «ياست الحناين» .. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:50 ص
فايا يونان
فايا يونان
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كـريـم الـخـطـيـب
أبدعت المطربة السورية فايا يونان في تقديم أغنية "ياست الحناين" للفنان دريد لحّام بدون موسيقى خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، مؤكدة أن هذه الأغنية هامة جدا في سوريا مثل «يا ست الحبايب» في مصر.

وكشفت «فايا يونان» خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس خلال برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «DMC» عن حلمها الذي تخلت عنه بسبب الدراسة، وحصولها على الدرجات النهائية في التعليم منذ الصغر حتى الكبر، حيث إنها بدأت مسيرتها الفنية من سوريا.

وقالت «فايا يونان»، إن والدها ووالدتها والعائلة كانت سبب تشجيعها للغناء، مشيرة إلى أنها تعشق الفنانة فيروز مثل أسرتها خاصة أنها تربت على صوتها ودائما تغني أغانيها.

وأضافت «فايا يونان» أنها درست في بريطانيا «social Science» واقتصاد وإدارة أعمال، مشيرة إلى أنها قررت الغناء رسميا في 2015 بعد الإنتهاء من الدراسة واحتراف الموسيقى.

وأشارت «فايا يونان»إلى أنها تحب روح المنافسة خاصة في النظام السوري لأن به تحد مع النفس للحصول على الدرجات النهائية، إلى أنها لا تحب مواد الفيزياء والكيمياء ولكن كانت تحتل المرتبة الأولى دائما في التعليم.
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