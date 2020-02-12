وفاة والد نجم المصري البورسعيدي

توفي والد عمرو موسى، قائد فريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي، وذلك بعد صراع مع المرض.
وكتبت الصفحة الرسمية لنادي المصري البورسعيدي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :""مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية يشاطر بخالص الحزن والأسى - الكابتن عمرو موسى كابتن الفريق الأول للكرة بالنادي- الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله والده، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
ويستعد نادي المصري البورسعيدي لمواجهة الأهلي المقبلة بعد غد الجمعة في تمام الساعة الثامنة والربع والمؤجل من الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.