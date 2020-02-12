تطوير مبنى لجان التوفيق في المنازعات بوزارة الداخلية.. صور

قام قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية بافتتاح أعمال تطوير مبنى لجان توفيق المنازعات الكائن بالمقر السابق بأكاديمية الشرطة بالعباسية "المرحلة الأولى"، بالإضافة إلى استحداث خدمة إلكترونية جديدة يتم إطلاقها على موقع الوزارة بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" moi.gov.eg لتلقى جميع الاستفسارات الخاصة بطلبات توفيق المنازعات لتخفيف الأعباء وتكبد النفقات عن المترددين على المبنى.





يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات وتيسير إجراءات الحصول عليها.





وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لتطوير الأداء الأمنى والخدمات التى تقدمها الوزارة لأبنائها من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، واستمرارًا لخطة تطوير الأداء بجميع المواقع الشرطية، وتجهيزها بالأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات فى سهولة ويسر.