أحب الأعمال إلى الله.. المفتي السابق يحدد وقتا للتسبيح يحبه الخالق

«أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُبْحَةُ الْحَدِيثِ» قَالُوا : وَمَا سُبْحَةُ الْحَدِيثِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ يُسَبِّحُ وَالَّناُس يَتَكَلَّمُون» . قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أحب الأعمال إلى الله سبحة الحديث، ومعناه أن القوم يتكلمون والبعض يسبح لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:





وأوضح «جمعة » عبر صفحته بـ «فيسبوك »، أن الإنسان يبدأ في التسبيح والناس حوله، القلب بيسبح وهو في وسط الناس، لكنه منفصل شعوريًّا عن خلق الله ، وهذا الفعل يقول عنه أهل الله: "خلوتهم في جلوتهم" يعني هو خلوته مع الله سبحانه وتعالى في الجلوة وهو جالس مع الناس، لكن قلبه معلق بالله، هو دائم الذكر والطمأنينة، وإن كان يخالط الناس في الظاهر، فهذا نوعٌ من أنواع عزلة القلب، القلب ينعزل وينفصل عن التفاعل مع الأحداث والجزئيات، وفي هذا طاقته، نوره، سره، حضوره، يقظته تكون حاضرة، وقوية.





وواصل: عندما ينعزل القلب عن التفاعل مع ما حوله من أحداث، وجزئيات، وهموم الدنيا، وكدرها، وشواغلها فإنه يُتاح للعقل أن يفكر، أن يتدبر، أن يتأمل، أن تتداعى الأفكار في ذهنه، وحينئذٍ تأتيه واردات من عند الله سبحانه وتعالى ويُفتح عليه بفهمٍ جديد، بوعيٍ جديد، وتأسيس الوعي لازمٌ لتأسيس السعي فكما قالوا: الوعي قبل السعي، الوعي والسعي فكرة، ثم تطبيق، رأي، ونظر، وفتح، ووارد، ثم سلوك، فالوعي والسعي، إذا ما تأسس السعي على الوعي كان سعيًا دائمًا.





وتابع: وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- عمله دائم ، وكان يحب من العمل الدائم، وتقول عنه السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها : «كان عمله ديمة» أي مستديمًا، ويقول -صلى الله عليه وسلم- : «لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل، ثم تركه»، وكان يحب من الأعمال أدومها ويقول -صلى الله عليه وسلم- : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل».