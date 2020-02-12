لتميزهم الحكومي.. محافظ بورسعيد يكرم العاملين بمجلس مدينة بورفؤاد

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجهود العاملين بديوان عام مدينة بورفؤاد لحصول مدينة بورفؤاد علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة التميز الحكومي للمدن والتى أقامتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 م .





وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا على ضرورة بذل مزيد من المجهودات لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة .





جاء ذلك خلال الاحتفالية التي اقامتها محافظة بورسعيد بمقر النادي العاملين بمدينة بورفؤاد لتكريم العاملين المتميزين الذين ساهموا في حصد جائزة التميز الحكومي بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والمهندس محمد عبدة رئيس مدينة بورفؤاد .

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته وفخره بحصول مدينة بورفؤاد علي المركز الثاني في التميز الحكومي نتيجة للجهد الفعال والاداء المتميز والذي نتج عن عمل جماعي وتضافر كافة الجهود مقدما الشكر لكل من ساهم بالجهد والعرق في تحقيق هذا النجاح .





يذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع وتقديم نماذج ناجحه يحتذى بها فى المجتمع المصرى، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية – نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة – تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين – تحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.





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