AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى عيد ميلادها.. اِعرف العمر الحقيقي لـ ساندي وأبرز إطلالاتها

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:25 م
ساندى على
ساندى على
Advertisements
شروق حمدى
تحتفل الفنانة التونسية ساندي علي اليوم 12 فبراير بعيد ميلادها الـ 39 من يوم ولادتها عام 1981. 

نشأت وسط أسرة مكونة من خمسة أفراد، بدأت في ممارسة لعبة كرة اليد واشتهرت فيها في تونس، وبعد تخرجها في كلية التجارة عام 2003 انتقلت إلى القاهرة للسياحة فجذبتها الأضواء، بدأت مشوارها الفني عندما ادت دورًا صغيرًا في فيلم ملاكي إسكندرية ثم دور آخر في فيلم ظرف طارق، اعاد اكتشاف موهبتها المخرج خالد يوسف عندما قدمها في دور مؤثر في فيلم خيانة مشروعة.


وتشارك ساندي علي، حاليا في تصوير مسلسل " الحرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.


بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب". انها تملك موهبة حقيقية ومازالت مستمرة في تقديم أعمالها سوا في التلفزيون أو السينما. 


وتتميز ساندى على بإطلالاتها الانيقة الجذابة والتى تعتمد فيها على احدث صيحات الموضة ..


واليكم ابرز اطلالات ساندى علي .. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان أسود جذاب.. ساندي علي تشعل السوشيال ميديا

باسم ياخور يستعيد ذكريات مسلسل خالد بن الوليد

نيقولا معوض في بطولة مسلسل العودة يوم 2 فبراير على MBC4

أم لـ 34 فتاة.. نجمة بوليوود بريتي زينتا دخلت الفن لمساعدة الأيتام

دعم يوسف شاهين لها.. كواليس فيلم إحكيلي للمخرجة ماريان خوري| شاهد

ترشيحاتنا

الرئيس يطالب بخفض الدين العام والحد من التضخم ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا

دويتشه بنك يتوقع انخفاض الدولار لـ15 جنيها نهاية العام

مطالبات للسفارة بالتحقيق.. التليفزيون البولندي يعرض شعابا مرجانية مهربة من مصر .. صور

ميدو يسطع مجددا ويقود الاستوديو التحليلي لمباراة بيلباو وغرناطة في كأس إسبانيا

فرجاني ساسي لأحد المشجعين:" هتاخد الكاس" .. فيديو

صانع الإنجازات .. وفاة رئيس الاتحاد الكويتى السابق لكرة القدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته

بدون ماكياج وبملابس بسيطة.. هنا الزاهد لشقيقتها الصغرى: بحبك