فى عيد ميلادها.. اِعرف العمر الحقيقي لـ ساندي وأبرز إطلالاتها

نشأت وسط أسرة مكونة من خمسة أفراد، بدأت في ممارسة لعبة كرة اليد واشتهرت فيها في تونس، وبعد تخرجها في كلية التجارة عام 2003 انتقلت إلى القاهرة للسياحة فجذبتها الأضواء، بدأت مشوارها الفني عندما ادت دورًا صغيرًا في فيلم ملاكي إسكندرية ثم دور آخر في فيلم ظرف طارق، اعاد اكتشاف موهبتها المخرج خالد يوسف عندما قدمها في دور مؤثر في فيلم خيانة مشروعة.





وتشارك ساندي علي، حاليا في تصوير مسلسل " الحرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.





بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب". انها تملك موهبة حقيقية ومازالت مستمرة في تقديم أعمالها سوا في التلفزيون أو السينما.





وتتميز ساندى على بإطلالاتها الانيقة الجذابة والتى تعتمد فيها على احدث صيحات الموضة ..





واليكم ابرز اطلالات ساندى علي ..