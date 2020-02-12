لسنا طرفا مع الزمالك.. تفاصيل رد الأهلي علي شكوي الفيفا في أزمة كهربا

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قد أرسلت ردها علي الشكوي التي تلقاها مسئولو القلعة الحمراء من الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن أزمة صانع ألعاب الفريق محمود عبدالمنعم كهربا.





وقالت المصادر ان النادي قد تلقي خطابًا من فيفا يطلب فيه الرد علي شكوي الزمالك في أزمة محمود عبدالمنعم كهربا.





وأضافت أن الأهلي قد اعد ملفًا كاملًا عن تلك الأزمة .





وأوضحت ان الملف يتضمن أن محمود كهربا قد فسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي يوم 26 نوفمبر 2019 ودخل ضمن حسابات الجهاز الفني بعدها.



