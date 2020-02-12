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أخبار البلد

القومى للمرأة ينظم حملة طرق أبواب بمحافظة الغربية ضمن مبادرة أطواق النجاة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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أمل مجدي

تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات حملة طرق الأبواب التى نظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وذلك في إطار مشاركة المجلس بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، و تتم تحت رعاية  وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة.


وصرحت الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس بالغربية بأن الحملة استهدفت السيدات والرجال بالعديد من قرى المحافظة ومركز بسيون (كفر سليمان ، والحداد، وكتامة ) ، ومركز طنطا (ميت حبيش البحرية ، وميت حبيش  القبلية  ، ونفيا) بواقع 165 الف زيارة باجمالي  300000 مستهدف، حيث قامت الرائدات الريفيات وعددهم 332 رائدة بالاضافة الى المتطوعين من الوحدات المحلية ومراكز  الشباب وعددهم 120، بتوعية اهالى القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الايجابية الامنة، وسبل الهجرة الامنة، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية .


وعلى هامش الحملة أقيمت مجموعة ندوات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمجلس مدينة المحلة، وبمركز شباب قرية شبرا ملس مركز زفتى، بالاضافة الى ندوة بالوحدة المحلية بميت حبيش البحرية، وأدار الندوات عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة.


جدير بالذكر  أنه يتم عرض رسائل الحملة على الشاشات الاعلانية بمدينة طنطا لنشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية بين سكان المدينة، ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة بمحافظة الغربية  حتى غد الخميس  13 فبراير  الجاري.

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