هاجمت الإخوان وهما بيحكموا مصر.. رد أحمد موسى على اتهامات المرشح هشام بدوي.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" أنني اتوجه بالتحية للنائب منتصر رياض هو وأكثر من 550 نائبا أخرين مؤكدا ان النائب منتصر رياض كان مع محمد أبو العينين طوال الوقت "بيلف على رجله" وبيتكلم مع الناس من أمام اللجان".





وأضف مقدم برنامج على مسئوليتي "أنه لو سقط أي اسم سهوا، اى حد يكون غير مقصود على الإطلاق، فأنا اتشرف عندما اتكلم على ناس بعينها ولازم نقول هما بيعملوا ايه وما يبذلوه من جهد كبير".





وتابع الإعلامي أحمد موسى أنه كان يتمنى أن يكون الشغل الهام للمرشح هشام بدوي أن يقنع الناس ويتحدث عن أهم ما سوف يتم إنجازه وألا يتجاوز ويقدم الاتهامات لمرشح آخر معلقا "نزود على الإخوان و6 أبريل والجزيرة شخص آخر".





وأشار مقدم برنامج "على مسئوليتي " انا قولت لبديع عام 2013 وطلع اتكلم وبيهدد الإعلام وطلعت بليل وقولت محمد بديع طالع يهدد الاعلام وبقول لبديع انتوا ممكن تموتونى بس احنا لما بناخد بتارنا مبنخافش من اى حد".



