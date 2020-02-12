باريس سان جيرمان يكتسح ديجون 6-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس فرنسا





افتتح ويسلي لوتوا التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة الأولى، بالخطأ في مرماه، قبل أن يعادل منير شوار النتيجة لديجون في الدقيقة 12 ليضيف بعدها كيليان مبابي الهدف الثاني للبي إس جي في الدقيقة 44 ، قبل أن يوسع تياجو سيلفا الفارق للباريسيين، بإضافته الهدف الثالث برأسية رائعة في الدقيقة 50.





وفي الدقيقة 55، أضاف بابلو سارابيا الهدف الرابع، ليعود مبابي مرة أخرى ويسدد كرة ارتطمت بكوليبالي والذي حولها في مرماه، معلنًا عن الهدف الخامس، قبل أن يختتم سارابيا مهرجان الأهداف بإضافته الهدف السادس في الدقيقة 91، ليتأهل فريق العاصمة لدور نصف النهائي.





وينتظر فريق باريس سان جيرمان في دور نصف النهائي، الفائز من مباراة فريقي سانت إيتيان وإيبينال.

تأهل نادي باريس سان جيرمان، لنصف نهائي كأس فرنسا، وذلك بإقصائه نظيره نادي ديجون بفوزه عليه بنتيجة 6-1، وذلك في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.